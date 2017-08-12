﻿何俊仁認為非北京正式做法 林子健稱被擄走毆打

民主黨成員林子健昨聲稱，前日在旺角被兩名操普通話的男子擄走，並遭禁錮及毆打，有人更以釘書機在其大腿上釘成多個「十字架」形狀，警告他不要把球星美斯的簽名照片贈予劉曉波遺孀劉霞。不過，該黨前主席何俊仁認為，以林受虐的粗暴程度而言，「不認為是北京的正式做法」。部份民主派亦對事件存疑，要求林解釋。



林子健昨召開記者會講述事發經過，指本周二接獲一名聲稱代表中央人士來電，而該人是當時民主黨少壯派介紹給他認識，着他不要把美斯的簽名相片交予劉霞，否則後果自負。至前日下午，他在旺角砵蘭街光顧一間球衣店後，遭兩名操普通話男子強行帶上客貨車，更被沒收電話，他嗅到不知名物料後暈倒，醒來時發現手腳被綁，雙眼亦被蒙上。



他清醒後被人毆打腹部，並被質問「是否認識劉霞？」又問他是否基督徒「懂得愛國愛教嗎？」更有人稱要送「十字架」給他，用釘書機在其大腿上釘成多個「十字架」形狀。



他說，對方要求他不要把劉曉波生前喜歡的球星美斯簽名照片交予劉霞，但他沒答應，其後再嗅到不明氣體暈倒。至昨日凌晨一時，醒來時發現自己身處西貢沙灘。



他聲稱因太累未有即時報警或求醫，被問到為何認為對方是國安人員，他稱從對方說普通話的態度和提及的事件，認為是與內地強力部門有關。他其後到瑪麗醫院驗傷，並向駐醫院警崗報案。



部份民主派對事件存疑



民主黨前主席何俊仁（見圖）認為，民主派和支聯會發起不少活動聲援劉曉波和劉霞，一直未遇警告，不明白為何一張幾乎沒可能交到劉霞手中的簽名照片，會引發今次擄走事件。他續指，以林子健受虐的粗暴程度而言，無疑是遭內地強力部門人士虐待，但「不認為是北京的正式做法」。



對於林子健稱致電給他的男子是民主黨少壯派介紹，曾是該黨少壯派成員、現為新民主同盟成員關永業指，從未介紹過內地人給林認識，認為林要解釋清楚，不要含沙射影，又質疑致電林的內地人，未必與擄走他的內地人有關聯。