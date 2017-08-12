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﻿雷其昌指有教師 「三年連升三級」

2017-08-12 列印
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　　獲教育局委任為屯門興德學校校董的「校政專家」雷其昌前日透露，校內有教師「三年連升三級」等異常升遷個案，但他昨澄清，如有關個案未獲校董會通過，即是「未升職」，會議將檢視有關升遷個案，強調不會有任何老師被降職。

　　由校方成立的「開學事宜專責委員會」昨繼續開會。校董雷其昌前日證實校內出現「三年連升三級」，以及年資淺的「新人」入職第二年便執掌行政職務，個別教師或須降職。但他會後改口稱，如有關個案教師未獲校董會通過即是「未升職」，故不能稱為降職，而是次會議是檢討部份職務升遷未獲校董會通過的教師，及他們的職務安排。

　　他又透露，校長陳章萍及校監鍾佳榮仍缺席會議，但在書記及教育局人員協助下，加上校董會下放權力予委員會處理開學事宜，故二人缺席亦不影響運作。
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