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﻿港入口疑污染蛋 扣檢待化驗

2017-08-12 列印
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　　歐洲毒雞蛋風波擴大，歐盟委員會昨證實，除了歐盟十五個成員國外，香港及瑞士亦有入口懷疑受殺蟲劑污染的雞蛋。本港食物安全中心表示，已扣檢多國進口的雞蛋，待化驗結果滿意才會放行及供應市場。

　　歐洲多國包括荷蘭、比利時、 德國及法國等農場，早前被揭發使用違禁殺蟲劑，導致雞蛋受污染。歐盟農業當局昨透露，共有十五個國家及地區受影響，當中包括香港及瑞士。

　　本港食安中心指，已向歐盟委員會食品和飼料快速預警系統、荷蘭及比利時當局了解事件，以及聯絡相關業界、巡查主要零售點。中心已採取預防性措施，在入口層面扣檢所有荷蘭、德國、比利時進口的雞蛋，待化驗結果滿意才會放行及供市場出售，並會加強來自相關歐洲國家雞蛋的檢測。
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