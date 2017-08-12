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﻿「紅木之王」瀕危 內地有價有市

2017-08-12 列印
　　警方截獲舢舨走私紫檀木案，紫檀木是稀有的熱帶植物，主要產自印度，有紅木之王稱號，主要用來製造高級傢俬、佛珠及工藝品等，被列為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅱ物種，禁止進行國際間貿易。

不准買賣入口

  由於紫檀木不准買賣入口，故在內地有價有市，據悉其走私價每公噸一百二十萬元。

　　警方相信不法之徒為逃避百分之十七的稅項及附加費，將之走私往內地牟利。根據《進出口條例》，任何人如輸出或輸入未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。
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