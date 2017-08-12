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﻿貨車落斜失控 剷行人路三傷

2017-08-12 列印
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　　中環商業區昨下班繁忙時間發生驚險交通意外，一輛密斗貨車在鴨巴甸街落斜期間，司機稱腳掣失靈，俯衝六十米剷上行人路及撞向一間緍紗店外牆停下，事件中共三人受傷，須送院治理。

　　現場為鴨巴甸街與威靈頓街交界，昨傍晚近六時，正值下班繁忙時間，現場街道行人如鯽，一名男子駕駛一輛五點五噸密斗貨車，載着一名女乘客，沿鴨巴甸街落斜向中環行駛。其間司機報稱煞車系統失靈，貨車俯衝約六十米至威靈頓街交界，多名途人見狀紛紛嚇得四散逃避，一名男途人不及走避被撞倒。

　　貨車最後撞毀路邊石壆及鐵欄後剷上行人路，再撞向一廈地下婚紗店外牆停下，司機及女乘客受傷被困。報警後消防到場救出兩傷者，連同被撞傷途人一併送院，幸三傷者傷勢並不嚴重。警方事後拖走貨車檢驗及調查意外原因。
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