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﻿再鬧血荒籲捐輸 四服務站開夜班

2017-08-12 列印
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　　本港血液存量嚴重短缺！香港紅十字會輸血服務中心昨指，目前本港各類血型的血液存量已下降至嚴重短缺水平，血液供求面對極大壓力，呼籲市民捐血（小圖），並宣佈延長四個捐血站的服務時間。

　　香港紅十字會輸血服務中心表示，過去數星期的血液收集量持續下降，相信跟天氣不穩定有關。中心指，捐血者數目未能達到每天一千一百人的目標，跟去年同期相比，今年六月和七月的血液收集量，更減少了約六千個單位，而現時正值夏季流感高峰期及學校假期，血液供求正面對極大壓力。

　　中心呼籲市民立即前往捐血，而為方便市民捐血，宣佈由今日至本月二十日期間，中區、沙田、觀塘和元朗的捐血站均會延長服務時間至晚上八時。
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