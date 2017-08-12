﻿工業安全——承建商省成本 不聘用工程師 高空工作台檢查馬虎

長沙灣地盤上月底發生罕見工業意外，一個巨型鐵製工作平台在吊起時從高空墮下，惹來對工作台吊運安全的憂慮。建築業界透露，吊運工作台所用滑輪須由工程師定期檢查，但有承建商為求節省成本，「偷雞」不聘專業人士，省卻檢查和維修成本，漠視工作台運作安全。有工會更直指不少工作台均無加裝自動固定鎖，一旦電力供應中斷，工作台隨時會塌下，造成人命傷亡。



正順拓展安全有限公司董事余耀光稱，雖然政府嚴格規定須定期檢查吊運器械，但有部份承建商以連接工作台和鋼纜的滑輪置於工作台之內為由，將其當成工作台的一部份，省卻聘請工程師檢查滑輪承重能力的費用，自行查看看似「簡單」零件就了事，「其實地盤上很多零件表面上都滿是水泥，肉眼難以看到問題所在。」



余提到，一般工作台以電力拉動兩邊的鋼纜升降，但也有工作台須靠工人夾好時間，在台的兩邊同時按鈕拉動鋼纜；但該設計容易令工作台側重一邊，隨時墮地。工作台亦依靠感應器檢測整個平台是否平衡地上落， 只要鋼纜一邊快或慢了，感應器就會停止工作台的升降，但在人手操控鋼纜升降下感應器未必能發揮其效用，工作台會被「夾硬」拉動。



建造業總工會理事長周聯僑則表示，天秤上的工作台靠電力拉穩，故停電使拉力中斷，導致工作台墮地。雖然此類意外相對罕見，但揭示了現有安全漏洞，有必要盡快修正其設計，「有工作台並無附帶自動制停鎖，但有鎖才可於某個位置截停它，工友也不用擔心吊運途中出問題，因為無人能夠保證日後其他地盤都不會停電」。工業傷亡權益會總幹事陳錦康則批評，法例有清楚列明天秤鋼纜須定期檢查，但用以束縛、固定部件的纜索大多「亂晒龍」，監督情況較為鬆懈。



工程中後期漠視保養



建築公司負責人陳先生（化名）更直指，行內一般只會在工程施工初期，逐樣檢查工程所需部件；但到了工程中後期，往往完全漠視滑輪的保養和維修。行內為求加快工程進度，更會加重天秤所用滑輪的負重，「特別是擔心無法如期完工時，原本只能吊起十噸東西的滑輪，會一次過用來吊五十噸，超載的話，吊運當然有危險，但能省一半工時，就代表可以省下一半成本。」



註冊承建商商會會長陳耀東批評吊運過程中，工人經常貪快，將工作台、鋼筋等重物高速拉動，「常常拉得很差，出了意外，只是沒人知。」他指吊運過程中，重物須以鐵扣扣好，但不少工人缺少安全意識，「甚至不扣就開工，但又無人監管，結果可大可小。」