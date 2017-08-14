﻿屋宇署研檢控 起火美適工廈違規一劏17

葵涌美適工廈劏房火警，三名九十後男女慘葬身火海。屋宇署調查發現，劏房涉非法改建，將檢控違例人士。警方追查發現，出事單位用作訓練調酒及唱歌，儲存大量酒精，疑有人用火調酒時意外失火，燃着隔音棉釋出毒煙。



葵涌美定路美適工業大廈為舊式工廈，樓高十六層，天花沒設自動花灑系統，其中一個六千方呎單位被劏成十七個細單位，分別有BAND房、貨倉及教會等等。據了解，起火的三百呎單位，死者陸漢賢生前以月租五千元租用，作飲酒、唱歌等消遣用途，單位儲存大量酒精與裝滿隔音棉，間中有魔術師友人到來玩魔術表演。



案發前晚六時許，陸與二十一歲女友鄭詩敏，以及陸的一名十八歲好友蕭澤新，在單位內疑玩調校火燄雞尾酒，其間單位突起火，冒出濃煙。消防到場約半小時撲滅火警，並在狹窄廁所中，救出已陷昏迷的三名事主，惜三人送院後死亡。



警方調查後，初時疑有人在劏房內用磷粉玩魔術起火，但其後在劏房內檢獲大批酒精，未發現磷粉一類助燃劑以及魔術工具。消防進一步調查，不排除有人練習調校火燄雞尾酒，意外失火，燃着易燃的隔音棉，毒煙釋出，三事主躲入沒有窗口的廁所焗死。事主真正死因仍有待驗屍確定。



屋宇署人員昨天到現場調查，並無接獲該六千方呎單位有申請批准分間的建築圖則、更改用途通知或申報小型工程，卻被分間成十七個獨立劏房，部份改動工程未符合逃生途徑及耐火建造的安全標準。署方考慮對相關人士提出檢控。



保安局擬收緊工廈防火要求



保安局局長李家超表示，保安局擬在下個立法年度提交草案，提升舊式工廈安全消防設備，包括走火通道、通風系統及安裝消防灑水系統等。記者搜尋多個租屋網，發現事發美適工業大廈仍有多個單位出租，部份單位建築面積約三百方呎有獨立廁所，月租約五千元。記者聯絡其中一名地產經紀，對方稱單位已出租。有租客在火場解封後，返回現場收拾物品。有租客稱，曾見有人買餸返回單位，相信有人非法留宿工廈。