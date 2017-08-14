﻿曾受多方質疑 稱「會收聲」 林子健直播認「懦夫」

民主黨成員林子健報稱當街被人擄走一事，他獲釋後沒即時報警、回家後洗身洗衣，惹起外界質疑。其實，林子健○六年曾捲入黨內懷疑有中共勢力滲透的「真兄弟事件」，備受多方質疑。他昨在社交平台直播，回應各方質疑，又直言自己是「懦夫」，只想自己和家人「平平安安」。保安局局長李家超昨表示，警方已作大量蒐證，暫未有證據顯示報案人聲稱被帶走的經過。



林子健於八九年加入支聯會，五年後成為民主黨最年輕的創黨黨員。他曾反對民主黨在政改中提出的改良方案，近年積極參與基督徒政治運動，曾絕食抗議，爭取特首選舉宗教界選委開放選舉。而在○六年民主黨爆出「真兄弟事件」，他承認自己是司徒華派入改革派的臥底，以暗中調查是否有人被中共收買，備受黨內質疑。



近日網上亦流傳早年一條短片，包括林子健在內十多人，以反地產霸權為由，走入一間連鎖超市，以「數銀仔」購買大堆物品，或在「過機」後要求取消單據，從片段可見收銀處大排長龍，怨聲四起，驚動警方到場調停。眾人事後稱「好玩」、「好爽」。



反地產霸權大鬧超市



林子健昨透過直播，重申自己當日在油麻地一間球衣店外被擄。他提到在西貢沙灘醒來後「好驚、暈暈地、作嘔作悶」，未想過報警，「反應唔到要做咩，淨係想返屋企；坐的士返抵馬鞍山後又覺肚餓，回家前先到快餐店充飢。他解釋，當時全身「好多鹹水、臭味、有沙有泥」，遂聽從太太建議洗澡和浸洗衣物；而今月底赴美讀書亦是年初決定，上月購買機票，否認「走佬」。



強調不退黨



林直言自己是「小人物」、「懦夫」，只想平安生活。他坦言事件讓他感到恐懼和壓力，「有得走聽日走我都想走」，指不會高調參與政治活動，「我會收聲㗎喇」，但強調不退黨。



保安局局長李家超昨天表示，警方已進行大量蒐證工作，包括翻查閉路電視錄影片段、搜尋目擊證人及問卷調查等，暫未有證據顯示報案人所聲稱被帶走的經過，西九龍總區重案組會繼續跟進。