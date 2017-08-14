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﻿港水域共清理201噸棕櫚硬脂

2017-08-14 列印
　　珠江口水域早前發生撞船事故，大量棕櫚硬脂流入本港水域，八個受影響泳灘至今仍然封閉。

  政府發言人表示，截至昨日中午，共清理約二百零一噸棕櫚硬脂，就監察結果所見，情況已大幅改善，而上周五重開的五個泳灘，情況亦理想，但不排除仍有極少量油污殘留於沙中，提醒泳客小心。政府會繼續監察情況和加強清理，務求盡快重開其餘泳灘。

　　發言人又指，暫未有養魚戶受事故影響，亦未有在魚類養殖區及附近水域發現棕櫚硬脂。此外，在鶴咀海岸保護區及南丫島深灣綠海龜產卵地的棕櫚硬脂數量，現時已明顯減少。
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