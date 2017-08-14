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﻿馬術隊出戰全國運動會

2017-08-14 列印
■香港馬術隊在全運會上，首次出戰盛裝舞步賽、三項賽及場地障礙賽，所有三個馬術比賽項目。
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　　香港賽馬會馬術隊的八名成員，將代表香港參與本月底，在天津環亞國際馬球會舉行的全國運動會馬術比賽。

　　馬會副主席周永健表示，馬會多年來致力推動本地策騎及馬術運動，又特別提到○八年，馬會全力支持香港協辦奧運馬術比賽，並負責興建及管理奧運會和殘奧會馬術項目在香港的比賽場地。他續說，為了傳承奧運精神，馬會於同年成立馬術隊及青少年馬術隊，培育本地精英騎手。

　　此外，馬會將透過「香港馬術精英計劃」，為參與今次全運會的香港馬術隊提供十匹參賽馬匹，以及十一名專業人員，包括馬會獸醫、釘甲匠、運動心理學家等。
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