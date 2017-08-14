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﻿消防隊長潛水 遭快艇撞命危

2017-08-14 列印
■肇事快艇。
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        西貢昨日發生涉及潛水海上意外，一名消防隊長及任職懲教主任的老友在大浪西灣玩浮潛後，升上水面時，被一艘駛至快艇撞及，其中消防隊長胸及腿部疑被螺旋槳割傷。報警後兩傷者由直升機送院，一命危一輕傷。警方拘捕快艇上兩外籍男子。

        兩名傷者分別姓黎（三十歲）消防隊長，據悉駐守流浮山，及姓蔡（二十九歲）懲教主任，駐守石壁監獄，兩人均熱愛潛水。

　　昨午三時許，兩人與一名女友人租一艘快艇到大浪西灣潛水後升返水面時，一艘快艇駛至及撞傷兩事主，其中黎的胸口及大腿疑遭螺旋槳擊中受傷大量流血，蔡則腳部受傷，女子則沒有受傷。

警拘艇上外籍父子

　　報警後水警輪救起兩傷者，由直升機送東區醫院搶救，黎命危及蔡無性命危險。警方調查後，以涉嫌危害他人海上安全，拘捕快艇上分別五十三歲及二十二歲外籍父子。

        
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