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﻿陳茂波：「老千股」損市場聲譽

2017-08-14 列印
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　　財政司司長陳茂波（見圖）昨日發表網誌，指市場俗稱的「老千股」，通常是指大股東不以經營其上市公司業務來盈利，反而使用配股、供股與合股等融資手法圖利，損害小股東利益。

  他認為，「老千股」容易引發股價劇烈波動，甚至涉及市場失當行為，雖然這些股票只佔整體市場的極少數，但損害投資者並被本地和國際媒體廣泛報道，對市場聲譽造成不良影響。他續說，證監會已採取全新的監管方針，如反對某些不符合投資大眾利益的股份上市，又指本年度截至七月中，證監會共反對一宗創業板的上市申請、向三宗上市申請表達反對意向，以及暫停七隻股票的交易。
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