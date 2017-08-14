﻿商校協作 豐富STEM教學

學校發展STEM（科學、科技、工程及數學）教育，需要有相關的配套設備和技術支援。為豐富學生的學習經歷和擴闊學校的發展空間，有小學充份運用社會資源，與坊間機構合作，推行「飛鏢STEM」計劃，讓學生通過有趣的活動提升創意和動手能力。文：林愛娜



STEM教育鼓勵學生體驗實踐精神，但能否帶出良好的學習效果，往往取決於學校如何執行及運作。聖愛德華天主教小學（下稱聖愛德華）校長馮立榮認為，單靠老師的力量並不足夠，找到熱心教育的商界合作，更有利STEM教育的推行。



玩學思行創意STEM



馮立榮深信遊戲是最有效的學習方法，認為要「玩中學、學中思、思中行」。他積極為學校開拓資源，引進商校夥伴模式，過往曾與電子遊戲公司合作，在資優課程中使用Minecraft學習編程概念；校方亦與桌上遊戲公司合作於小四進行跨學科教學等。他認為這類協作方式既能豐富學生經歷，機構亦可收宣傳推廣之效，達致雙贏效果。



馮立榮又認為，「有愉快的老師，才會有愉快的學生」，近年銳意減省校內會議和行政工作，給予老師更多空間嘗試各種創意教學。今年初，有數名老師愛上飛鏢遊戲，不時相約課後外出擲鏢，馮立榮得悉後，不但沒有阻止，反而鼓勵老師把遊戲引進校園。通過朋友介紹，獲飛鏢公司贊助四個電子鏢靶和飛鏢，該公司更安排導師到校參與教學，「最初只想讓學生學習擲飛鏢，但在與公司商議合作計劃時，得悉可自行組裝電子鏢靶，引發我們向STEM教學方向思考。」



認識結構 拆解原理



負責計劃的主任潘東強表示，飛鏢公司導師向學生介紹飛鏢運動的起源，以及電子鏢靶的結構，如分區掃瞄器、集成電路控制器等，了解運作原理。電子鏢靶可連接平板電腦，以應用程式進行遊戲，更設有網上連線功能，可與其他地區的玩家對戰，讓學生了解科技發展對飛鏢運動的幫助。



動手組裝 接駁電路



在工程部份，學生可親手組裝電子鏢靶，導師把組裝過程分拆成十個步驟，從框架到液晶顯示屏幕等，認識內部結構和組合，學習使用六角匙、螺絲批等工具。潘東強表示，完成組裝後，學生須連接電路進行測試，「有學



生無法開啟鏢靶，即代表有地方出錯，要自己找出原因和解決方法。」



投擲飛鏢 學拋物線



組裝鏢靶後當然要試玩，學生會順道認識擲鏢的科學原理。潘東強指，導師講解擲鏢的姿勢和技巧，並簡單加入拋物線與擲鏢的關係，學生通過練習控制拋物線飛行，正中目標。他又指，飛鏢由鏢尖、鏢筒、鏢桿和鏢翼四部份組成，「鏢筒的重量亦影響拋物線，重量太重會下墜得較快，太輕又容易出現誤差。」



釐清賽制 計算得分



飛鏢採用扣分制，而鏢靶每個環分為基本分數區、雙倍區、三倍區和紅心，每名玩家最初有一個分數，如三○一、五○一等，總分扣至零分便勝出。玩家須在最後一鏢擲出令總分扣至零的分數才能勝出，否則該鏢視為無效。數學老師設計了數張工作紙，讓學生計算如何最快勝出比賽，「可以有很多擲鏢組合，當然計劃後要擲中才有效。」



