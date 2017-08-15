﻿天眼發現 聲稱遭擄走期間 被攝獨自逛街 林子健涉誤導警方被捕

民主黨成員林子健報稱上周四在油麻地遭兩人當街擄走、禁錮和虐打，該案昨晚有突破性發展！本報從現場商店取得閉路電視片段，發現一名戴帽、口罩、太陽眼鏡、穿黑色衫褲的男子，其外形極似林子健，獨自一人於當日下午五時四十二分路過一間麵店，與林子健在記者會稱當日下午四時半至五時被擄走的說法不一致。據悉，警方看過相關片段，極懷疑片中男子就是林子健；至今晨零時許，西九龍總區重案組探員在大角咀以涉嫌誤導警務人員將林子健拘捕。



本報記者在砵蘭街近咸美頓街交界一間麵店取得閉路電視片段，拍攝時間為上周四下午五時四十二分，片中一名戴口罩、黑色鴨舌帽、太陽眼鏡、穿黑色衣及七分褲的男子，獨自一人，一拐一拐地向油麻地方向前行，其外形極似林子健，片中大部份時間沒有人走近他。



林子健上周五在記者會上聲稱，他上周四下午四時半至五時被兩人擄走，其口供與本報取得的閉路電視片段出現矛盾。據悉，警方看過有關片段後，極懷疑有關男子就是林子健本人；至今晨零時許，西九龍總區重案組探員在大角咀以涉嫌誤導警務人員將林子健拘捕。消息稱，林深夜離開自己的寓所，前往其母位於大角咀的寓所，他在街上被拘捕。



另外，傳真社亦報道，該社記者在林子健聲稱被擄走的砵蘭街近咸美頓街及碧街一帶案發地點，取得六間店舖共九段閉路電視片段，發現林當日下午五時半後曾在砵蘭街近咸美頓街出現，向碧街港鐵站出口方向前進，中途戴上鴨舌帽、口罩及太陽眼鏡，至街尾橫過對面街返回咸美頓街，並安全轉入彌敦道方向，全程約三分鐘都獨自一人，未見被人擄走的情況。



林子健昨早在電台節目中表示，會盡快配合警方調查，但在律師陪同下才錄取口供，因警方連日來向傳媒製造故事，令他不相信警方會對他友善。他又說，自己不賭錢，沒拖欠卡數，認為事件不涉個人恩怨，強調自己無妄想症，因此形容今次屬政治事件。他承認，獲釋後無即時報警，並清洗衣服，做法愚蠢，他亦稱起初希望息事寧人，但他當時想起民主黨創黨主席李柱銘及前主席何俊仁，商議後決定開記者會及報警。



政制及內地事務局局長聶德權昨天稱，現階段最重要是警方的調查，不適宜作任何猜測和下結論，強調政府非常重視事件。