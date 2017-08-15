﻿控告前上司性騷擾 一句性交轉運 女經理索償19萬

一家資訊科技公司的前產品女經理，稱於今年年初入職公司之後，先後兩度遭人性騷擾，其中一次她向男上司匯報工作時，對方竟問她：「你o依家呢樣嘢點樣呀？係性交轉運呀？」她聞言後深感受冒犯，日前入稟區域法院，控告該名前男上司、前總監及前公司違反《性別歧視條例》，要求賠償逾十九萬元。該公司對被入稟追討表示意外，又指事發後已立即向該男同事發警告信。



女申索人為ACW Distribution （HK） Limited的前產品經理黃麗寶，被告人包括前上司、高級產品經理李海生、黃和李的上司、產品總監Norris Hung及公司ACW Distribution （HK） Limited。



稱抑鬱須求醫



入稟狀透露，今年一月十二日黃和李於北角一間餐廳午膳，其間李突然問黃是否前老闆的情婦，她隨即表明自己不是，並感到被侮辱和蒙羞。其後二月六日的一個會議期間，李打斷黃向他匯報工作，並說：「你o依家呢樣嘢點樣呀？係性交轉運呀？」黃認為有關言詞不道德、性主導及與工作無關，亦感到受冒犯和威嚇。



黃認為前總監沒有立即在會議中阻止及澄清事件，又沒有要求李撤回言論並道歉，反而保持沉默，令她感到前總監也是允許李的言詞。



由於黃是李的下屬，每天都要跟他共事，故完成匯報後她仍感到非常害怕。她於兩日後向前總監請辭及作出投訴，但得不到任何回應及採取補救行動。



另外，黃又認為，前公司沒有建立防止性騷擾的政策，亦無訓練助員工處理員工遭受性騷擾的問題，因此作為公司也應為事件負上責任。



黃表示，過往有抑鬱，但已經穩定下來，但因此事而情況惡化，需要看醫生及服藥，令她再次陷入抑鬱及失眠等病，甚至自殺。因此，她向三位被告追討包括情感傷害賠償、懲罰性賠償及薪金損失，合共十九萬七千六百元賠償。



涉案公司稱有處理性騷擾投訴



公司財務總監黃卓輝就事件回應，對於黃的入稟感到意外，因收到黃的投訴之後，公司已要求黃、李、總經理及人事部同事開會，回應其訴求，並立即作出安撫，亦應黃的要求，叫李道歉。公司亦有向李發出警告信，惟黃仍希望辭職，公司亦已不用她通知期便批准其辭職。黃卓輝又認為，每個人都應該知道自己的道德及商業操守，故無特別就性騷擾議題向同事特別作出說明。