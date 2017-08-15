﻿辦公室高談淫褻笑話 隨時惹官非

上班族在辦公室須慎言，若向同事談及性，被認為性騷擾，隨時惹上官非。平等機會委員會網頁的資料顯示， 根據《性別歧視條例》，僱傭範疇中的性騷擾屬於違法，性騷擾包括以下行為：不受歡迎的口頭、非口頭或身體上涉及性的行徑，如不斷追問某人的性生活、在性方面有貶抑成份或有成見的言論，均屬違反條例。



《條例》又指出，若作出涉及性的行徑，藉此營造一個在性方面有敵意或具威嚇性的工作環境，如在工作場地高談與性有關的淫褻笑話、展示有性別歧視成份或與性有關的不雅圖片或海報；提出不受歡迎的要求以獲取性方面的好處，如向對方暗示在性方面予以合作或容忍其性要求會有助對方的事業發展，亦涉違例。



大律師陸偉雄指，一般就言語上的性騷擾作出申索，如有錄音、錄影片段作證據會更有力，例如是次入稟案件，申索人可要求曾經在場的同事挺身而出，為她作證。