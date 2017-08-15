﻿友人紋意外日子悼念

葵涌三死奪命火警中，姓陸及姓鄭情侶的一名要好女友人，在手臂上紋上慘劇發生日子及一個心形圖案紋身作悼念，並將照片上載到facebook及留言稱，「如果可以，我想用任何方法換您兩個回來。」同時亦有女死者的中學教師及同學，在得悉鄭女死訊後感到難過，在facebook悼念及留言，願詩敏一路好走。



一場無情火，將一對小情侶陸漢賢（二十五歲）及其女友鄭詩敏（二十一歲）焗死。一名與阿賢及詩敏要好的女友人，得悉噩耗後非常傷心，在其中一隻手臂近手腕位置，紋上發生慘劇的日子，以及一個心形圖案悼念。事後將有關紋身圖片上載至facebook，並留言稱：「也許我能做到只能如此，有些人一輩子不能沒有，我懷念您們的所有……」「您們走了，也留下我一個人，教我怎樣撐下去……怎麼突然其來拿走我身邊兩個人……希望您們在另一個地方要過得更加好，更加幸福……如果可以，我想用任何方法換您兩個回來。」