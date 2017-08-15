﻿興德校董雷其昌：學校將重納正軌

屯門興德學校被揭疑有「影子學生」，校政醜聞不斷發酵，千夫所指的校長陳章萍，昨天繼續缺席學校會議，並且沒有應教育局要求會面。由教育局委任的校董雷其昌表示，校監已簽署於本周五校董會的議程，並將議程發信予各校董，有信心會議可如期舉行。早前有消息指，若周五流會，陳章萍或可留任至下學年，令興德管治更困難。有消息指，本周五校董會的議程，包括討論陳章萍的去留問題。



興德學校昨早繼續召開「開學事宜專責委員會」，校長陳章萍連續過去多日的做法，繼續沒現身。雷其昌表示，陳章萍自上周三起缺席會議。據了解，陳章萍在放病假。



雷其昌說，周五舉行的校董會，主要處理學校的事務，包括與原有老師開會、編排新學年開課等事宜。他透露，有數名校董親自找校監鍾佳榮簽署周五校董會議程，並再將議程發信予各校董。



被問到周五會議能否有足夠校董人數開會時，雷其昌回應，經傳媒報道後，校董會考慮到學生利益，相信應該沒問題。他續說，已拿到老師檔案、合約及申請者信件，又指學校現有五名教師空缺，目前已收到五、六十封申請信，將安排申請者面試，加上願意重返學校工作的原有教師，形容：「開學絕對無問題」。



此外，教育局早前要求陳章萍昨午會面或書面回覆解釋。局方表示，她昨日缺席會面，只透過律師提出查詢，並稱稍後呈交書面回覆。局方對此表示失望，已要求陳章萍從速現身回應。



傳周五商校長去留



目前興德學校有二十二名校董，當中由教育局委任及來由辦學團體的校董，各佔八人。消息指，本周五校董會的議程，包括討論陳章萍的去留，根據法團校董會章程，必須有全體三分之二校董出席才可開會。若會議上有任何決定，則必須獲在席半數校董通過。