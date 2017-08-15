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﻿屋邨破武器庫 檢七長三短仿製槍

2017-08-15 列印
■探員在單位檢獲攻擊性武器，包括七長三短仿製槍、大批鋼珠。
■在單位內拘捕兩名男子。
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　　兩名男子，涉嫌利用友人的九龍灣啟業邨住所充作武器庫，警方反黑組探員昨午掩至單位將兩人拘捕，並檢獲七長三短仿製槍等武器。警方檢走有關槍械檢驗看有否涉及刑事案件。

　　消息稱，東九龍總區反黑組人員根據線報，指有不法份子利用公屋單位收藏攻擊性武器，經深入調查後，昨午一時許，探員掩至啟業邨啟賢樓一單位突擊搜查，檢獲一批攻擊性武器，包括七長三短仿製槍、大批鋼珠、一長一短警棍式電筒，遂拘捕屋內姓鍾（四十三歲）及姓李（五十一歲）男子，他們涉嫌藏有仿製槍械及攻擊性武器。

　　據悉，兩名疑犯並非屋主，疑有黑幫背景，只是向友人借用單位，警方不排除該批武器準備用來談判或施襲之用，正深入追查，並聯絡屋主協助調查。
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