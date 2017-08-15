﻿夏季甲流病毒變異 三個月奪339命

夏季甲型（H3）流感在過去三個月造成三百三十九人死亡，人數遠超上季，目前高峰期已過，每日新症人數亦漸見回落。醫管局分析指，今次流感兒童及長者患病人數佔多數，而病毒出現抗原變異，讓患者人數增加。有醫生建議市民應盡早接種疫苗，迎接冬季流感。



醫管局總感染控制主任曾艾壯（小圖）指，五月五日至上周二因感染甲型（H3）流感病毒而入院人數達一萬五千四百多人，嚴重個案佔四百八十四宗，當中三百三十九人死亡，包括三名十八歲或以下兒童，死亡率達百分之二點一九，遠高於上季百分之一點九二水平。其中五歲以下患者佔總人數近兩成，六十五歲或以上患者則佔近半，死亡率更達百分之三點九七。



曾艾壯分析，今季流感疫情異常嚴重，相信跟病毒出現抗原變異有關，兒童及長者一般較易感染H3型，故患者的年齡分佈較兩極。四百六十六個嚴重感染的成人個案中，本身有長期病患佔近八成二，當中二百八十四人死亡，相信由於流感對身體負荷大，體弱者更容易出現併發症，並因流感或併發症而死亡。



他又指，今季流感疫苗只有十五微克對應H3型，而坊間有添加MF59佐劑（adjuvant）的「加強版」流感疫苗，使用後能提升抗體水平達一成。衛生署指，衞生防護中心一直密切留意季節性流感疫苗的發展，會因應情況及醫學發展，就流感疫苗接種作出建議。



家庭醫生關嘉美指，新一批針對一七／一八年的疫苗預計九月抵港，當中含有一種未曾在港出現的甲型/密芝根病毒，呼籲市民特別是長者及幼童，為冬季流感做好準備，適時接種疫苗。