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﻿美股中段升146點

2017-08-15 列印
　　美國股市本周首個交易日顯著向好，杜指中段報二二○○四點，升一百四十六點；納指則報六三三五點，升七十九點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點四五港元，跌零點○五港元；中移動則見八十七點八八港元，升零點四三港元。紐約期金段報每盎司一千二百九十點六美元，跌三點四美元；紐約期油則報每桶四十七點九五美元，跌零點八七美元。
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