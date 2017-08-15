陳茂波又指，本地住宅供應增多，加上美國利率正常化的速度，以及聯儲局逐步收縮資產負債表規模，將會影響資金流，又說一五年底至一六年初，樓價曾下跌約一成一至一成三，當時有聲音要求「減辣」，但政府按兵不動是為了要謹慎行事，並重申政府目前無意「減辣」，政府制訂政策要有「定力」，也免得讓人乘勢「將個市炒起」。
陳茂波：利得稅二級制已有方案
陳茂波又指，本地住宅供應增多，加上美國利率正常化的速度，以及聯儲局逐步收縮資產負債表規模，將會影響資金流，又說一五年底至一六年初，樓價曾下跌約一成一至一成三，當時有聲音要求「減辣」，但政府按兵不動是為了要謹慎行事，並重申政府目前無意「減辣」，政府制訂政策要有「定力」，也免得讓人乘勢「將個市炒起」。
天眼發現 聲稱遭擄走期間 被攝獨自逛街 林子健涉誤導警方被捕
民主黨成員林子健報稱上周四在油麻地遭兩人當街擄走、禁錮和虐打，該案昨晚有突破性發展！本報從現場商店取得閉路電視片段，發現一名戴帽、口罩、太陽眼鏡、穿黑色衫褲的男子，其外形極似林子健，獨自一人於當日下午...
2017-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
首個低溫保存「志願者」 山東婦遺體-196℃冷凍
起死回生可成真？山東濟南一名女子展文蓮今年五月因肺癌去世，其丈夫決定捐出她的遺體，在她被宣告死亡後，被移至攝氏零下一百九十六度的液態氮容器中保存，成為中國內地首個接受人體低溫保存的「志願者」，估計手術費和保存費超過一百萬人民幣（逾一百一十七萬港元）。 展文蓮於今年五月八日凌晨四時，在山東大學齊魯醫院病房中，呼吸及心跳停止，醫生宣佈她已死亡，終年四十九歲。 費用過百萬 此時在病房外待命的另一組醫生，馬上為她進行手術，注射抗凝血藥物、啟動呼吸機和心肺維持等儀器後，展文蓮的遺體立即被送到當地的銀豐生命科學研究院低溫醫學研究中心，進行冷凍降溫程序，最終被移至攝氏零下一百九十...
2017-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
籲美國北韓理性和平 文在寅：不能再爆戰爭
北韓和美國劍拔弩張之際，美國中央情報局局長蓬佩奧大派定心丸，指兩國之間的軍事對峙「沒有迫在眉睫的危險」。另一方面，南韓總統文在寅昨表示，朝鮮半島一定不能再發生戰爭，並呼籲北韓停止威脅行動。文在寅的特別顧問則批評美國總統特朗普對北韓的「怒火」言論令人憂慮。 美國總統特朗普上周警告，若北韓持續以核武威脅美國，會嘗到「烈燄與怒火」，平壤則宣佈計劃以導彈襲擊關島，令朝鮮半島緊張局勢進一步升溫。被問及局勢發展是否令人擔憂時，蓬佩奧向傳媒表示，「沒有迫在眉睫的危險」，他續解釋指，「我聽到坊間在談論我們已瀕核戰邊緣，但沒有情報指向我們今天已處於那種境地。」 但他又稱，若北韓再試射...
2017-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
曼谷兩新盤 鄰近鐵路站 約540萬起
泰國曼谷因其怡人風景，成為不少港人的旅遊熱點。當地推出2個全新樓盤Sindhorn Tonson及Sindhorn Langsuan均位處曼谷市中心地段，毗鄰大型公園Lumpini Park，同時鄰近...
2017-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美朝局勢緩和 杜指曾收復22000點關
美股周一初段顯著造好，杜指高開87點後，升幅曾進一步擴大至近160點，收復22000點關，見22017點；科技股為主的納指更曾升74點或1.17%，見6330點。環繞上周美國與北韓之間的緊張局勢稍見緩和，大市在科技和銀行股帶頭下造好，標普指數全部11個類別的分類指數均報升。 杜瓊斯工業平均指數其後見22009.82點，較上周五升151.5點；納斯達克指數見6329.29點，升72.53點。 今晨四時杜指收報21993點，升135點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見75.42元，較香港收市價跌0.08元；中移（941）美國預託證券見87.76元，較香港收市價...
2017-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
首騷即起孖優質古
周日英超，曼聯新加盟的射手盧卡古梅開二度，領軍主場4:0大勝韋斯咸之餘，自己亦延續之前在英超新東家首戰都有士哥的紀錄。 以七千五百萬鎊（約七億五千萬港元）從愛華頓轉投紅魔的盧卡古，周日首次為紅魔於英超上陣即盡顯身價，頭頂腳踢梅開二度，加上隊友安東尼馬迪爾和保羅普巴各建一功，合力領軍4:0大破鐵錘幫，為今季聯賽取得好開始。 這位廿四歲比利時國腳亦能延續在西布朗和愛華頓時，首場英超就有進帳的紀錄，賽後難掩興奮︰「這只是開始，之後亦會繼續遵循領隊的部署，打出應有的水準。領隊摩連奴希望我成為領袖，故我定必竭盡所能，爭取更多好成績。」
2017-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
親親大自然 富士山下露營樂
富士山乃東瀛第一高峰，更被日本人視為聖山，每逢此刻夏日的開山季節，都會引來絡繹不絕的登山客，可是除卻「攻頂」，大家原來還可在富士山山麓一嘗豪華野營的滋味，當中不論在綠林間作「森呼吸」，或是透過營火自製...
2017-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
《戰狼II》登頂 衝50億票房 半百億功夫王吳京 9月襲港
內地功夫王吳京，近日憑驚人身手再度自編自導自演嘅動作片《戰狼II》，成功打出個未來，新片上月尾喺內地上映後，票房不斷締造歷史。截至昨日下午，內地票房收逾46億，料衝5、60億票房！新片內地封王，更躍身...
2017-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——谷創科業發圍 還須加把勁
香港的創新科技，不缺大專研究成果，但長期未出現適合的生態環境，未能發揚光大，對經濟貢獻相對較少，致令香港在創科水平，長期被多項國際競爭力調查評定落後於人。香港須急起直追，要從創投基金、集結化和產業化三方面猛進，才能殺出一條生路。 昨天創新及科技局局長楊偉雄透露，上屆政府提出的創科創投基金，局方正研究與風險投資基金合作的協議內容，期望九月底推出。當局亦計劃提升企業創科開支的退稅比例，推出日期未有定論。 局長提出兩項舉措，直接或間接向創科業界注入新資金，支持創新業界放手幹一番，追求卓越成果。在落實創投基金時，官僚傾向慎用公帑，但也要提供一定彈性，不要規管得太死，才能起帶頭作用，...
2017-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
捉路專家——運來寶寶 爽勁有火
昨晨在內圈出試的馬匹不少，報道如下。 「駿馬翹楚」助手快踱兩圈，精神爽利火氣保持，身壯色潤，走來健步如飛，勇態依然。 「越影」助手快踱兩圈，大步完成姿態爽朗，毛色甚油潤，長期勇銳。 「運來寶寶」助手快踱兩圈，出腳爽勁雙目有神，神態甚生猛，馬身壯健。 「威力東」助手沿途緊韁抽實快踱兩圈，躍躍欲試心火湧現，身壯步勁，狀態好。 「上海大師」黎海榮快踱兩圈，步挺有勁走勢輕鬆，氣宇軒昂馬身壯，狀態已磨利。 幸福加數步挺開揚 「幸福加數」助手快踱兩圈，神態活躍身壯紮實，步挺開揚火氣足。 「由心出發」助手快踱兩圈，沿欄順走步爽力足，朝氣勃勃火力好，唞夠回勇。 「再石磨藍」助手快踱兩圈，昂...
2017-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6