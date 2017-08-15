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﻿陳茂波：利得稅二級制已有方案

2017-08-15 列印
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　　特首林鄭月娥早前提出的企業二級稅制改革，財政司司長陳茂波昨表示，政府已進行研究並已有方案，基本上企業首二百萬元利潤需納稅百分之十，餘下利潤則納稅百分之十六點五，但具體公佈時間仍須待特首決定，並要在立法會通過立法程序後才可實行。

　　陳茂波又指，本地住宅供應增多，加上美國利率正常化的速度，以及聯儲局逐步收縮資產負債表規模，將會影響資金流，又說一五年底至一六年初，樓價曾下跌約一成一至一成三，當時有聲音要求「減辣」，但政府按兵不動是為了要謹慎行事，並重申政府目前無意「減辣」，政府制訂政策要有「定力」，也免得讓人乘勢「將個市炒起」。
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