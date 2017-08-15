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﻿食安中心扣檢歐盟國禽蛋

2017-08-15 列印
　　食環署食物安全中心本月初因應荷蘭雞蛋被檢出除害劑氟蟲腈事件，加強在入口層面扣檢包括荷蘭、比利時、德國及法國禽蛋後，而歐盟委員會上周證實本港亦有入口懷疑受殺蟲劑污染的雞蛋，中心昨日宣佈擴大扣檢範圍，由即日起將在入口層面扣檢來自所有歐盟國家的禽蛋，待化驗結果滿意才予放行及供市場出售。

　　中心又指，早前已公佈不合格批次的荷蘭雞蛋，並已回收及送往堆填區銷毀，至今暫沒有檢驗出其他不合格檢測樣本。中心就事件密切與歐盟委員會等當局保持聯繫，因應事件情況採取適當跟進行動。
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