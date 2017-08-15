﻿挑戰酒駕無第三保 兩司機上訴得直脫罪

兩名酒後駕駛司機，早前被判酒後駕駛及沒有第三者保險駕車罪成，二人不服判決提出上訴。上訴庭昨頒下判詞，指酒後駕駛者即使遇上意外，仍屬有第三者保險下駕駛，因法例訂明第三者保險不可因司機身體狀況而失效，裁定兩人上訴得值，撤銷定罪。保險業界預計，汽車保單日後將更清晰界定酒後駕駛對第三者保險的影響。



銷售員羅永輝去年四月二十二日駕駛私家車途中，被警員截停，驗出呼氣酒精含量每一百毫升內含二十八微克酒精，即超出每一百毫升內含二十微克的法定上限，被控醉酒駕駛及駕駛無第三者保險車輛罪，兩罪各罰款五千元，另停牌半年及一年。羅不服上訴，指《汽車保險（第三者風險）條例》旨在保障第三者，不論酒後駕駛和藥駕，其第三者保險保單仍然有效，政府不能控告酒後或藥後駕駛者無第三者保險車輛罪。



另一名上訴人是Gilbert Henry Collins被控五項控罪，其中兩項是被醉酒駕駛及駕駛無第三者保險車輛罪，被驗出呼氣酒精含量每一百毫升內含七十一微克酒精。



上訴庭認為，根據《汽車保險（第三者風險）條例》第十二條對保險單有限制，保險單不可因駕駛者的年齡、身體或精神狀況而拒絕賠償第三者保險。



第三者保險政策是根據司機體內（呼吸、血液、尿液）酒精含量而施加的限制，明顯是針對司機身體狀況而定，正是此條例涵蓋在內，他們理應受保單保障，故裁定兩名司機於案發時仍有第三者保險。



律政司回應指，會研究法官的判決理據和主控官的報告，再決定是否需要跟進。警方亦會就裁決諮詢律政司以作適當跟進。



保險界或追加條款



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄認為，有關裁決可能令保險公司日後較難向司機追討賠償，或須修訂保單或追加條款，界定酒後駕駛對第三者保險的影響，甚至可能要加保費。







