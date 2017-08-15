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﻿過路婦遭小巴撞捲車底

2017-08-15 列印
■消防員接報趕至，用工具將小巴唧起，救出被困的婦人。
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　　觀塘發生小巴撞捲途人入車底的交通意外。一輛小巴撞倒一名年逾七旬老婦，復將其捲入車底。消防接報到場用工具唧高小巴，救出傷者送院，老婦經搶救後無性命危險。警方調查後將司機拘捕及帶署調查。

　　現場為宜安街紅頂公共小巴總站，昨午十二時許，肇事小巴當時停泊站頭，五十歲陳姓司機見前車載滿乘客離站，於是開車上「頭位」載客，其時一名七十二歲郭姓婦人突然橫過馬路，司機收掣不及將她撞倒，復將其撞捲車底。

　　婦人被困車底，下半身摺曲，面向車底，臥地不能動彈。途人見交通意外發生於是報警，消防員接報趕至，用工具將小巴唧起並救出手腳受傷的婦人，救護員為她急救後送院。事主大難不死，搶救後情況穩定。小巴司機通過酒精呼氣測試，警員以涉嫌危險駕駛將其拘捕，並拖走肇事小巴檢驗。
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