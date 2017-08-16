﻿警扣查24小時 林子健寓所 檢獲涉案「黑超」

民主黨成員林子健自稱遭人擄走兼虐打，昨天凌晨涉嫌誤導警務人員而被捕。警方表示，林子健聲稱被擄當天的行蹤，與警方的調查結果存在「很大出入」，暫時無證據顯示本港鬧市曾發生當街擄人的嚴重事件，警方對有人浪費警力以及引起公眾恐慌予以強烈譴責。特首林鄭月娥指社會不應對事件有無謂的揣測，相信警方會公正徹查。



據悉，警方昨天凌晨前往林子健位於馬鞍山錦豐苑的寓所，他當時不在家；直至凌晨約零時三十分，警方於大角咀尋獲林子健，當時他正準備前往母親家中，警方以涉嫌誤導警務人員將其拘捕，並押返其住所搜查。其間，林雙手被鎖上手銬，不時垂頭，面露憂色。警員在其家中檢獲一批證物，包括手機、平板電腦、電腦主機及一副太陽眼鏡。林子健之後被押往紅磡警署，約十一個小時後轉押至西九龍總區總部，逗留一個多小時後乘警車離開。



警方譴責浪費警力惹恐慌



西九龍總區刑事總部警司（刑事．行動）鄭麗琪表示，林子健所說被擄當天的行蹤，與調查結果有很大出入。警方翻查現場大量「天眼」片段後，沒有發現他曾被人推上車；他反而在某些沒有向警方提及的地點出現。警方稍後會再安排法醫為他驗傷。鄭麗琪強調，虛報被非法禁錮是嚴重罪行，浪費警力，亦引起公眾不必要的恐慌，故對此予以強烈譴責。



特首林鄭月娥昨早出席行政會議前說，有信心警方會全面及公正調查事件，盡快找出真相，相信社會亦會視乎證據和事實，判斷林子健報稱被擄走和虐打的說法是否屬實。她不對事件作評論，並呼籲社會不要對一些可能涉及刑事的行為，作無謂揣測或推敲。



「報假案」可監禁



大律師陸偉雄表示，任何人故意提供虛假資料誤導警員，即俗稱「報假案」，有可能觸犯《警隊隊例》第六十四條「虛報有人犯罪」，一經定罪最高可罰款一千元及監禁半年。他續指，控罪包括「明知地」犯罪、落口供時已知提供的屬虛假資料、警方的確曾被誤導。