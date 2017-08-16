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﻿麵店提供片段老闆感開心

2017-08-16 列印
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　　林子健案發生以來，警方及大批記者均往旺角搜集店舖的「天眼」片段了解真相。眾多提供片段的商戶中，砵蘭街的粉麵舖「深仔記」（圖）便是其中之一。

　　店主「深哥」向本報記者透露，林子健案爆出後，大批警員前來，要求觀看店舖的天眼片段。至翌日再有一名女記者苦苦哀求一看閉路電視片段。起初深哥不予理會，詎料該記者說「有料畀」，稱天眼能拍到上周四下午約五時四十分有一名「易容」男子出沒，最後深哥因為好奇心驅使，兼在對方誠意打動，終允諾提供片段。結果從上述時間，片段中出現一名蒙面男子。

　　深哥在砵蘭街開舖十多年，上周五事件公開時，他半信半疑；如今林子健被捕，他直斥有人「弄虛作假」、「抽香港人水」，並認為自己讓香港人知道一個真相，坦言感到開心。
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