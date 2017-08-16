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﻿知事態嚴重 林卓廷急電元老

2017-08-16 列印
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　　林子健被指口供與實情不一，仍「死撐」自己並非傳媒披露的閉路電視片段中人。民主黨立法會議員林卓廷（圖）透露，自己為送林子健赴美求學，前晚到林子健家中吃晚飯，開飯前突然有記者拍門，記者向他們展示從商戶獲得的閉路電視片段，林當時重申不再回應傳媒訪問，因此他先觀看有關片段，再說服林子健去看。

　　林卓廷看畢片段後，認為事態嚴重，隨即離開，聯絡該黨元老李柱銘及何俊仁商討。他續稱，同意片中戴黑色鴨舌帽、口罩及太陽眼鏡的人與林子健體型相近，但是片中男子的容貌被遮蔽，無法確認該人是否林子健。他又說，林子健亦親口向他否認是片中人。其後，林子健再回應記者問題，仍矢口否認自己就是閉路電視片段中人，疑一再「死撐」。
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