 Advertisement
  • 2017年8月16日 星期三
  • 30º
  • 76%
熱門： 林子健興德洗頭水反東北發展消委會

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段偏軟

2017-08-16 列印
　　美國周二股市偏軟，杜指中段報二一九八六點，跌七點；納指則報六三三五點，跌四點。滙控美國預託證券價格中段見七十四點九九港元，跌零點○六港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點八八港元，升零點一三港元。

紐約期金中段報每盎司一千二百八十點三美元，跌十點一美元；紐約期油則報每桶四十七點四七美元，跌零點一二美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd