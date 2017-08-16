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﻿蒸焗爐實際容量少四分一

2017-08-16 列印
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　　消委會與機電工程署測試市面八款蒸焗爐（見圖），售價介乎一千九百多元至六千三百元不等，發現只有「惠而浦CS2320」的聲稱爐腔容量與實際容量完全一致，其餘七款因爐內發熱線佔去部份空間，實際容量均較聲稱容量為少，相差最遠是「德國寶SGV-2613」及「山崎SK-SO25」，實際容量較聲稱少達四分一。

　　測試又發現，各款蒸焗爐的焗煮及蒸煮速度差異相當大，在蒸煮速度測試中，各樣本需時由二十八至六十三分鐘不等；焗煮速度方面，有四款只需八分半鐘便達指定預熱溫度，但有一款需時逾半小時仍未達到要求的溫度。
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