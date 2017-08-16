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﻿新一期居屋　準買家下周三揀樓

2017-08-16 列印
　　新一期居屋已於今年六月攪珠，房委會昨決定下星期三安排合資格人士到樂富居屋銷售中心揀樓，中籤準買家可選擇心儀單位。根據銷售安排，房委會將在揀樓前七天，即今日起向買家提供發展項目的正式售樓說明書及價單等詳細資料，申請者可於屋苑網站瀏覽和下載，或到銷售中心索取。

　　新一批居屋分別位於彩虹的彩興苑、梅窩的銀蔚苑及銀河苑，共提供二千零五十七個單位，售價介乎一百三十九萬至三百八十五萬元，另有五十一個因個人或經濟問題取消買賣協議的早期居屋單位。房委會今期居屋共接獲逾十萬份申請，超額認購四十八點六倍，平均約五十人爭一個單位。
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