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﻿特首民望微升至59分

2017-08-16 列印
　　港大民意研究計劃昨公佈最新特首及問責司局長民望調查，特首林鄭月娥民望較兩星期前輕微上升零點五分至五十九分，最新支持率為五成二 ，反對率為三成七，屬「表現成功」。

　　司長方面，政務司司長張建宗的評分下跌一點四分，最新支持度評分為五十六點二分，仍是民望最高的司長；而財政司司長陳茂波分數最低，僅獲四十一點二分，但已較上次微升零點七分。局長方面，商務及經濟發展局局長邱騰華民望最高，支持率淨值達三十五個百分點。最低的是民政事務局局長劉江華，民望淨值為負三個百分點，成為唯一一位出現負值的局長。
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