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﻿機場滅火筒突飛墮 擊中女職員

2017-08-16 列印
　　機場行李處理大堂發生滅火筒墮下傷人意外，昨晨八時許，一名六十三歲姓彭女職員，在行李處理大堂工作期間，高處放置的一個滅火筒突然飛墮，擊中女事主頭及背部，幸僅輕傷。報警後，救護員到場為傷者急救後，送北大嶼山醫院，治療後無大礙。警方調查後認為案件無可疑，正調查滅火筒墮下原因。

　　機管局發言人稱，事件已交警方調查，意外發生後，已即時派員檢查行李處理大堂內其他同類型設備，以確保沒有潛在危險。
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