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﻿撞車案中案 停牌司機涉販毒

2017-08-16 列印
■房車司機涉停牌期間駕駛及販毒被捕。
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  一名停牌司機前晚駕駛一輛平治房車，在紅磡一個十字路口疑衝燈與一輛的士相撞。警員到場調查揭發房車司機停牌期間駕駛，將其拘捕。意外中的士司機受傷，事後獲送院治療。

　　前晚十一時許，四十七歲李姓男子駕駛一輛平治房車，沿紅磡道向九龍城行駛，駛至德民街交界十字路口時，房車疑衝紅燈與一輛空載的士相撞。意外中五十七歲孫姓的士司機受傷，報警後獲送院，治療後無大礙。

　　警方在現場調查，姓李房車司機被揭發停牌期間駕駛。警員其後根據市民提供資料，發現李撞車後從車上拋出可疑物品到路邊水馬；警員最後檢獲一批市值約一萬七千元可卡因，以涉嫌停牌期間駕駛及販毒拘捕司機。
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