 Advertisement
  • 2017年8月16日 星期三
  • 30º
  • 76%
熱門： 林子健興德洗頭水反東北發展消委會

日報新聞 > 港聞

﻿南韓一農場雞蛋殺蟲劑超標

2017-08-16 列印
　　荷蘭雞蛋本月初被驗出含有高濃度的殺蟲劑芬普尼，南韓一個農場昨亦被當地檢驗部門驗出芬普尼超標。本港食物安全中心即日起扣檢所有進口香港的南韓雞蛋。

　　南韓農業部前日在首爾東面南楊州一個雞農場檢驗，部分雞蛋驗出含有芬普尼，暫未知涉及數量，該農場已被禁止出產雞蛋。當地農業部暫禁國內大型農場出產雞蛋，以便檢查。

　　本港食物安全中心發言人表示，已向南韓當局了解事件，巡查主要零售點及加強抽檢韓國進口的雞蛋等，所有南韓進口的雞蛋即日起須扣檢，待化驗結果滿意才予放行及供市場出售。今年首六個月，本港從韓國進口約三十九萬隻禽蛋，中心會密切留意事態發展，並採取適當跟進行動。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd