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﻿24港人惠州食物中毒入院

2017-08-16 列印
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　　香港工聯會前日接獲兩個香港旅行團共八十四人，在惠州一間酒店進食後，部份團員出現腹痛、腹瀉、嘔吐等疑似食物中毒症狀，當中二十四人被送往當地醫院接受治療。

　　涉事兩個旅行團同屬參加一個旅行社舉辦的惠東美食之旅，團員於本月十三日在深圳出發，晚上入住惠東縣一間酒店，進食酒店晚餐及翌日早餐。截至本周一上午，部份團友開始出現腹痛、腹瀉、嘔吐等疑似食物中毒症狀，當中二十四人其後被送往當地醫院接受治療，最少三人病情嚴重，有人高燒不退。

  所有港人目前已返港接受治療。

  工聯會呼籲港人到內地旅行時，亦應避免進食生冷食物，以保安全。
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