﻿西貢食肆員工：案發日見過林 警石灘蒐證 檢血紙巾煙盒

林子健自稱被擄走後遭禁錮和虐打一案，峰迴路轉。警方馬不停蹄，於西貢展開地毯式搜索，其間在林聲稱疑被獲釋的石灘上檢獲一張疑染有血漬的紙巾，以及一個煙盒，相信與案有關。



大批機動部隊及重案組人員昨早十時許抵達西貢蒐證。由於林子健早前向傳媒聲稱，懷疑自己被擄後在大網仔路愛月樓對開石灘獲釋。半百警員昨早在該石灘進行地毯式搜索，警員們分成多個行列，緩緩在石灘在前進，發現一張有啡色污漬的紙巾及一個煙盒，疑與案件有關。消息指，警方相信紙巾上的污漬可能是血漬。



約一個多小時後，警方轉往西貢市中心進行問卷調查，查問市民有否在案發當天見過林子健，以及索取與案件相關的資料。警員又前往西貢海鮮街調查，查看店舖的閉路電視片段，並詢問職員提供線索。一名「全記海鮮」的馮姓兼職員工稱，案發當晚見過林子健獨自經過；他指出，林的嘴巴「歪歪哋」，於是對他有印象。一間印尼雜貨店的「天眼」亦拍下林事發當日獨自出現，職員指警方已將相關片段帶走調查。



保安局局長李家超昨天回應事件，相信警方有足夠經驗，並會按既定程序處理本案。他又認為如削弱現時「一地兩檢」方案中內地執法人員的執法權，會造成司法管轄權重疊，有可能令內地通緝犯滯留本港，造成保安漏洞。



謝偉俊稱事件引發「狼來了」



公民黨主席梁家傑昨天在電台上死撐，形容事件是「羅生門」，認為不應太早下結論，否則屬不尊重警方調查。他又否認公民黨在事件上「跟車太貼」，因該黨早前的評論是基於當時的環境及證供。立法會議員謝偉俊說，民主黨今次的做法是「弄巧反拙的結果」，認為該黨先召開記者會，再報警及去醫院，令人感覺「以傳媒為本」；他擔心事件引發「狼來了」效應，令市民將來不再輕易相信類似事件，警覺性下降。