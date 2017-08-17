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﻿【18/19升幼】全港40間熱門幼稚園 入學申請重要日期

2017-08-17 列印
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　　又到了報幼稚園和幼兒園的旺季，為大家搜羅了全港40間較熱門幼稚園的報名資料；不過提提，即使我們已經盡量提供最新資料，大家還是多瀏覽心儀學校的網頁，以該處登出的資料作準啊！請登入https://goo.gl/LBXQtu
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