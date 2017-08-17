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﻿美股中段升65點

2017-08-17 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二二○六四點，升六十五點；納指則報六三五八點，升二十五點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點二港元，跌零點○五港元；中移動美國預託證券價格則見八十七點六四港元，升零點六四港元。紐約期金中段報每盎司一千二百八十二點三美元，升二點六美元。
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