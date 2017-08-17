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﻿積金撤對沖方案 政府研幫僱主儲錢

2017-08-17 列印
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　　政務司司長張建宗（見圖）昨表示，政府相當關注取消強積金對沖問題，指現時中小企最擔心是政府在十年過渡期後停止補貼，難以負擔長期服務金和遣散費的開支，因此政府正構思幫助中小企儲錢，政府亦會加大承擔，讓僱主有足夠儲備。他強調，政府以開放態度聆聽各方意見，希望找到雙方同意的實質方案，讓方案可趕及在《施政報告》前公佈，或最遲於本年底公佈。

　　另外，積金局自今年四月起推出預設投資策略後，截至七月底，共有八十三萬四千個帳戶參與預設投資。積金局機構事務總監鄭恩賜指，計劃已喚醒市民打理整合投資組合，現只餘五十八萬五千個帳戶的資料未齊全，相信受託人未來半年會再聯絡僱員。
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