﻿積金撤對沖方案 政府研幫僱主儲錢

我涉馬事之初，常聽到「老馬利季初」這句話，雖不至於要奉為圭梟，惟當年季初情況的確如此，季初專揀老馬捧場，常有利可圖。原因也容易理解，一來叫得上是老馬，征戰日子不會太多，練馬師當然搏殺就要趁早，無理由等到季中質新馬陸續登場的時候。二來老馬能征慣戰，操練工夫也相對易搞得多，練馬師作之為一季的先頭部隊也合情合理。 但時代不同，情況自有不同。「老馬利季初」這句話，合用的時候，馬季的暑假足有三個月之久，如今馬季歇暑的日子，卻短至只有個半月，這本通書自然未可睇到老。個半月的休戰期，在馬季進行得如火如荼之時，不少馬匹都常有之，平常事情而已，故此今時今日，馬匹也再無歇暑過後操勇需時的問題，...

2017-08-17