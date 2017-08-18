﻿官斥煽惑學生違法無悔意 暴力奪場三子判囚

香港眾志秘書長黃之鋒、主席羅冠聰及學聯前秘書長周永康三年前衝擊政總「公民廣場」，揭開佔中序幕。上訴庭昨天裁定律政司覆核刑期得直，指本案是涉及暴力的大規模及嚴重非法集結，判刑須以儆效尤，無論自詡動機或原因是多崇高，也不構成求情或輕判理由，改判黃入獄六個月、羅入獄八個月及周入獄七個月。三人表明就判決上訴。



三人在犯人欄聞判後，神情冷靜，又展露微笑。黃之鋒離開前振臂高呼：「香港人唔好放棄！」周母傷心落淚，周父向傳媒表示，為三人感驕傲，無悔支持他們，認為重刑長遠或會激發更多年輕人政治醒覺，他又說今天是兒子生日：「唔可以同佢講生日快樂……要發生嘅就要發生，要面對嘅就要面對，都係咁渡過。」



周父：要面對嘅就要面對



上訴法庭副庭長楊振權於判詞中提到，「香港社會近年瀰漫一股歪風」——有人追求心中理想，自由行使法律賦予權力，藉口作出違法行為，有人包括有識之士鼓吹「違法達義」、鼓勵他人犯法。該等人士公然蔑視法律，不但拒絕認錯，更視之為光榮及引以自豪。這些「傲慢和自以為是」的想法，不幸對部份年輕人造成影響，使他們隨意作破壞公共秩序和安寧的行為，而本案正是上述歪風的極佳例子。



楊官形容，三人是「年輕人組織的骨幹份子」，吸引數以百計市民參與集會，即使知道行政署不批准開放「公民廣場」，仍希望借助「人多勢眾」之力「重奪公民廣場」，極可能造成人命傷亡及財物損失，斥責三人呼籲或煽惑年輕學生違法，是「極不負責任的行為」。楊官指，三人至今仍拒絕認錯，沒有悔意，法庭須向社會發出明確訊息，在自由行使權力，進行集會、遊行及示威等活動時，參與者必須守法，不能破壞公共秩序及公眾安寧。



黃不足21歲收押壁屋



對於裁判官早前判三人社會服務令及緩刑，上訴庭認為，原判沒有考慮判刑須具阻嚇元素，忽略大規模非法集結的暴力風險。上訴庭認為，本案犯罪情節明顯是嚴重，是涉及暴力之大規模及嚴重的非法集結，故改判黃之鋒即時入獄六個月，改判羅冠聰入獄八個月，以及改判周永康入獄七個月。據悉，黃之鋒因不足二十一歲，被送往壁屋懲教所；羅冠聰及周永康則送往荔枝角收押所。