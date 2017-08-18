﻿警檢獲鋼珠 北角大搜捕 「狙擊手」 射爆警車

北角疑有氣槍狂徒「狙擊」警車！昨早一輛警車駛至北角渣華道處理一宗案件時，女司機忽聞多聲巨響，車身玻璃疑被鋼珠射爆，出現四個小洞，幸未有傷人。女司機見狀立時請求增援，事後大批警員趕至現場，疑有人利用氣槍發射鋼珠，並到附近大廈「洗樓」搜查。案件現由重案組接手，暫無人被捕。



現場為北角渣華道近電廠街交界，昨早約十一時半，一輛警車駛至上址處理一宗案件，當時車上只剩下一名女司機，惟突然傳來幾聲巨響，女司機下車察看時，但見車身右邊玻璃爆裂，赫然可見至少四個彈孔，並有一顆鋼珠卡在窗框。



女司機立時請求增援，未幾大批警員趕抵，懷疑有人在附近大廈，利用氣槍狙擊警車。多名警員遂往大廈巡查，詢問街坊有否注意到可疑人士出沒。其後鑑證科及槍械專家亦到場檢驗彈痕，初步相信警車只中一槍。案件現列刑毀，交東區警區重案組跟進，暫無人被捕。



疑有人大廈狙擊



執業大律師陸偉雄指，一般人做出刑毀行為的原因，可能源於心情不好以洩憤，大多沒有預謀，惟他質疑一個人即使心情如何不好，也很難想像會出手破壞警車。儘管暫時未知犯人的動機，但他認為對方很大可能有預謀為之，而相比「無預謀」之下，法庭對前者的量刑會較重。據《刑事罪行條例》第二百章第六十條，任何人無合法辯解而損壞屬於他人的財產，一經定罪，最高可判處監禁十年。



陸偉雄續指，警方裝備一般較為穩固，而案中的氣槍竟能射穿警車玻璃，認為其威力頗大。如氣槍的槍口能量被驗出超過法定兩焦耳標準，犯人更可能被控無牌管有槍械，一經循公訴程序定罪，可處罰款十萬元及監禁十四年。