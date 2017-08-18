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﻿美股中段跌123點

2017-08-18 列印
　　美國周四股市急挫，杜指中段報二一九○一點，跌一百二十三點；納指則報六二九三點，跌五十一點。滙控美國預託證券價格中段見七十四點四五港元，跌零點一五港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點五四港元，升零點○四港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百九十點七美元，升七點八美元；紐約期油則報每桶四十六點九七美元，升零點一九美元。
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