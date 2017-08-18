﻿參加健美比賽屢獲佳績

事件中不幸身亡的健身教練江偉，平日不時在社交平台分享自己健身時的照片。據悉，江偉任職健身教練已有四年，居住港島西半山太子台一單位。他過去曾在利東大廈十三樓一間健身中心工作，其後轉至二樓另一間健身中心，任兼職健身教練。他亦建立了個人網站宣傳，指主要提供私人訓練等服務，亦會幫助顧客進行消脂訓練。



據了解，江偉中學畢業於黃竹坑的南島中學，之後往英國曼徹斯特大學攻讀工商管理。



他亦多次參加健美比賽，屢獲佳績。剛於日前舉辦的澳門環球國際邀請賽中，江偉勇奪第四名；而去年舉辦的奧林匹克先生亞洲香港賽及香港健美健身總會男子型體健美錦標賽中，他亦分別取得第二及第六名佳績。