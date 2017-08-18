﻿參加健美比賽屢獲佳績

據了解，江偉中學畢業於黃竹坑的南島中學，之後往英國曼徹斯特大學攻讀工商管理。
他亦多次參加健美比賽，屢獲佳績。剛於日前舉辦的澳門環球國際邀請賽中，江偉勇奪第四名；而去年舉辦的奧林匹克先生亞洲香港賽及香港健美健身總會男子型體健美錦標賽中，他亦分別取得第二及第六名佳績。
香港眾志秘書長黃之鋒、主席羅冠聰及學聯前秘書長周永康三年前衝擊政總「公民廣場」，揭開佔中序幕。上訴庭昨天裁定律政司覆核刑期得直，指本案是涉及暴力的大規模及嚴重非法集結，判刑須以儆效尤，無論自詡動機或原...
2017-08-18
一名廣東女子去年與友人光顧雲南麗江古城一食肆時，與另一批食客發生口角，該名女子更被對方毆打至毀容，麗江法院昨定案中六名被告尋釁滋事、故意傷害罪名成立，判處監禁一年至三年六個月不等，各人當庭均表示不提上...
2017-08-18
西班牙巴塞隆拿市中心發生車撞人群事件，警方指事件屬於恐襲，最少一死亡，三十二受傷，當中十人重傷。慘劇發生後，疑有一名槍手進入一間餐廳匿藏。 當地傳媒報道，事發地點為加泰羅尼亞廣場附近的著名旅遊景點蘭布...
2017-08-18
據星島地產網報道，二手再錄首置客市價承接個案，利嘉閣助理分區經理黃永全稱，元朗翹翠峰1座低層G室，面積約822方呎，採三房設計，經議價後以758萬元獲首置客承接，呎價約9221元。據悉，原業主在200...
2017-08-18
美國股市表現下滑，杜指曾挫147點，再度失守22000點關口，主要受沃爾瑪和思科系統發表季度業績後股價下跌所拖累。美匯指數則先跌後回升，日圓匯價到美市早段兌美元升幅收窄，報109.72兌1美元。美匯指數略為回升，曾升至94.08點。 美國總統特朗普在維珍尼亞州種族暴力事件中，沒有集中譴責白人至上主義者，引發各界不滿，不少商界行政總裁退出諮詢機構，而特朗普宣佈正式解散製造業委員會與策略與政策論壇。在特朗普施政愈趨艱難的憂慮下，美股下滑，杜瓊斯工業平均指數收市報21750點，跌274點；納斯達克指數收報6221點，跌123點。滙控（005）美國預託證價格報73.89港元...
2017-08-18
拜仁慕尼黑今夏熱身賽表現平平，幸今晚德甲開鑼戰前重上正軌，力壓多蒙特奪德國超級盃振士氣。主帥安察洛堤矢言今仗不勝無歸，主場勢宰有多名主力出走的利華古遜！ （now670台、Fox Sports Pla...
2017-08-18
藍牙喇叭設計花款多多，加上近年藍牙傳輸規格提升，音質不再大打折扣，令藍牙喇叭成為家中裝飾與功能並重的小物。近期更有廠商在外形與用途方面作出了不少嘗試，既有復古的結他AMP造型，亦見可配合平板或遊戲主機...
2017-08-18
暑期壓軸猛片《殺破狼·貪狼》將於下周(25日)強勢上映。全男班打戲中，靚女主角蔡潔（Jacky）都有另類「動作戲」。在新片飾演泰國紅燈區妓女嘅Jacky，其中一場被警察盧惠光凌辱，Jacky被對方以皮...
2017-08-18
香港眾志秘書長黃之鋒等人衝擊政總「公民廣場」，被判社會服務令，律政司不服判刑太輕，提出上訴，上訴庭昨改判各人入獄，引起公眾議論，部份意見情緒化，無視法理，不應鼓勵。反而，上訴庭的判詞振聾發聵，指出有人鼓吹「違法達義」歪風，引導不少年輕人破壞秩序，結果要付出沉重代價。 早前反東北示威者衝擊立法會一案，十三名被告被改判入獄，社會上有人不滿對被告人作「第二次」處罰，相信黃之鋒等人被改判囚，也會引起類似批評。實情是否如此，答案是否定的，法庭清楚表明，在覆核過程中，考慮各被告接受了社會服務令，改判囚時，前一案各被告獲扣減兩個月刑期，而後一案被告獲扣減一個月刑期，故此「第二次處罰」指控...
2017-08-18
上季成績在騎師龍虎榜上排第五的田泰安，暑期前往日本客串了三個星期後，前日由毛里裘斯返港，昨晨正式復課，期間替何良和姚本輝馬房操馬，然後再前往停機坪，跟在場練馬師打交道。田泰安表示今季將一如過往，維持自...
2017-08-18