﻿為港為鄉 鞠躬盡瘁 傳奇發叔 再會了

鄉議局前主席劉皇發上月離世，享年八十歲，昨日在香港殯儀館舉殯，政商名人到場送別，行政長官林鄭月娥出席扶靈及致悼詞；親友形容劉皇發品格高尚，得到各方尊重。靈柩隨後移送往新界公祭三場，至傍晚安葬於屯門龍鼓灘村劉氏祖墳山地。本報記者



昨晨八時許，行政長官林鄭月娥、眾司局長、立法會議員等政商界名人抵達香港殯儀館，出席團體公祭。大殮儀式以佛教形式舉行，林鄭月娥及民建聯前主席譚耀宗均致悼詞。十名發叔生前好友及政要戴上手套扶靈，包括林鄭月娥、政協副主席董建華、中聯辦主任張曉明、立法會主席梁君彥、行會召集人陳智思、港區人大代表梁劉柔芬、退休高官孫明揚、李麗娟，以及發叔的司機兼同房兄弟劉后安。



現場派發一本印有劉皇發頭像的紀念冊，並刊出他生前多張生活照及親友留言；其中遺孀吳妹珠撰文指，丈夫一生努力奮鬥，受國家讚賞、政府器重、鄉民愛戴，深感光榮和自豪。長子劉業強形容父親有親和力，事事上心，不求回報，贏盡各方讚賞；又寫道父親一生傳奇，活在其影子下有壓力，但會銘記他的教誨。



身穿孝服的劉業強辭靈後手持父親遺照離開靈堂，吳妹珠緊隨其後，神情哀傷，須女親友攙扶。靈車隨後開往沙田石門鄉議局大樓舉行公祭，現場架起多個大型白色帳棚，數百名鄉紳代表出席，由民政事務局局長劉江華帶領向遺體鞠躬；幼子劉業光致詞時指，父親一生光明磊落，為鄉民福祉奮鬥，新界團結一致是對父親最好的紀念方法。靈柩其後再移送到屯門天后廟廣場及屯門龍鼓灘村舉行公祭後，在劉氏祖墳山地下葬。