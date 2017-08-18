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﻿自由黨倡政府150億設「遣散費基金」

2017-08-18 列印
　　自由黨昨日下午與特首林鄭月娥會面，就《施政報告》提交建議書，建議涵蓋經濟發展及產業發展，包括取消強積金對沖。自由黨黨魁鍾國斌建議，政府墊支一百五十億元成立「遣散費專項基金」或成立「遣散費及長服金專項基金」，加大向中小企的資助力度。

　　鍾國斌指，商界未能接受政府建議在十年內分擔僱主部份額外遣散費或長服金開支，因為並非永久解決問題方案。他認為要加大資助予中小企，建議政府墊支一百五十億元成立「遣散費專項基金」，只要僱主每月為僱員額外供款一百元，就能持續取得盈餘，應付每年十八億元的遣散費開支；又或成立「遣散費及長服金專項基金」，僱主支付費用由每月一百元提升至二百元，應付每年三十三億元的遣散費及長服金開支。
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