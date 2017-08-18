﻿南亞裔竊匪店外徘徊被捕

本港昨凌晨接連有竊匪出動「搵食」，先有途人在土瓜灣發現一名南亞漢，在多間店舖外徘徊形跡可疑報警，被警方截獲以涉嫌企圖爆竊拘捕；約一小時後，尖沙咀豪宅「THE AUSTIN」一單位，男戶主發現有搜掠痕跡報警，點算後損失財物約一萬元。



首宗案件發生於土瓜灣鶴齡街及馬頭角道交界（見圖），昨凌晨兩時許，一名女途人見一名南亞漢，在上址一列店舖前把弄鐵閘鎖頭，疑欲爆竊暗中報警。警方到場後截獲該名三十六歲姓Muhammad的男子，調查後以涉嫌企圖爆竊將他拘捕。



至凌晨三時許，一名四十二歲外籍男戶主，返回尖沙咀匯翔道「THE AUSTIN」寓所後，發現家中一片搜掠痕跡，遂報警求助。經點算後證實損失多隻共值五千元的手錶及四千元現金。