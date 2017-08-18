﻿吳亮星：反東北案13示威被告罪有應得

反對新界東北案十三名示威被告改判八至十三個月不等。處理有關撥款動議時擔任財務委員會主席的吳亮星昨在電台節目指，當年示威者的行為破壞立法會、公共治安，相信大部份市民歡迎加刑裁決，又形容案中被告改判監禁是「罪有應得」，認為判刑有阻嚇作用。



對於有人認為示威者的行為是「立法會粗暴造成」，他指有關說法是「倒果為因」，並說當年在會上「剪布」表決，是在立法會被多次衝擊下的決定，組織示威的人應負上最大責任。



公民黨議員楊岳橋則認為，東北案的被告行為無私，不是因貪念而犯案，只是「純品的追求」，質疑律政司處理案件的手法，是向年輕人「窮追猛打」。