﻿P牌車與貨車相撞三傷

香港眾志秘書長黃之鋒等人衝擊政總「公民廣場」，被判社會服務令，律政司不服判刑太輕，提出上訴，上訴庭昨改判各人入獄，引起公眾議論，部份意見情緒化，無視法理，不應鼓勵。反而，上訴庭的判詞振聾發聵，指出有人鼓吹「違法達義」歪風，引導不少年輕人破壞秩序，結果要付出沉重代價。 早前反東北示威者衝擊立法會一案，十三名被告被改判入獄，社會上有人不滿對被告人作「第二次」處罰，相信黃之鋒等人被改判囚，也會引起類似批評。實情是否如此，答案是否定的，法庭清楚表明，在覆核過程中，考慮各被告接受了社會服務令，改判囚時，前一案各被告獲扣減兩個月刑期，而後一案被告獲扣減一個月刑期，故此「第二次處罰」指控...

2017-08-18