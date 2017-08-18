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﻿P牌車與貨車相撞三傷

2017-08-18 列印
■沙田大涌橋路與沙田鄉事會路交界十字路口，發生四車相撞意外。
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　　沙田大涌橋路與沙田鄉事會路交界十字路口，昨日發生四車相撞交通意外。昨午一時三十分，一輛掛P牌的私家車，沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛，當駛至河畔花園對開沙田鄉事會路十字路口時，與沙田圍路駛出十字路口的一輛五點五噸貨車碰撞。

　　兩車相撞後，尾隨貨車的一輛客貨車收掣不及撞向貨車，兩車過線撞向往沙田圍路行車線，貨車更再撞正在停燈位的一輛的士，導致四車相撞，意外中P牌私家車車頭嚴重損毀。報警後警方到場，將受傷私家車男司機、貨車司機及一名女童送院治理，各人傷勢並不嚴重。警員調查後，懷疑意外因私家車男司機看錯燈號衝燈引致車禍，事後拖走肇事車輛檢驗及調查意外原因。
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